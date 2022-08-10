Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в Евросоюзе обсуждают содержание седьмого пакета антироссийских, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз. Об этом он заявил на брифинге в Берлине, передает РИА «Новости».

«Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как <…> должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться. И в том играют роль поднятые вами вопросы. По этому поводу пока нет единой позиции, также и со стороны федерального правительства, как относиться к этому», — сказал Хебештрайт, отвечая на вопрос СМИ, поддерживает ли лично канцлер ФРГ Олаф Шольц предложения некоторых стран Евросоюза о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз в рамках санкций ЕС.