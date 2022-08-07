Чешская Республика приветствует возможность увеличения поставок газа из Азербайджана, сообщает МИД Чехии.

В ведомстве отметили, что сегодня ЕС ведет активные переговоры с различными поставщиками энергоносителей, такими как Норвегия, Алжир, Азербайджан и Нигерия.

«Буквально на прошлой неделе Энергетический совет ЕС достиг в этом вопросе определенного прогресса. Мы приветствуем возможность увеличения поставок газа из Азербайджана, если это технически осуществимо», — сказали в министерстве.

В настоящее время природный газ из Азербайджана поступает только в южные страны ЕС, но именно сейчас пришло время изменить газовые потоки, поскольку ЕС замещает 40 процентов своих поставок голубого топлива, отметили в МИД.

По данным ведомства, в последние два десятилетия Азербайджан является вторым по величине поставщиком нефти в Чехию.

«Нефть Azeri Light CIF является основным ингредиентом нефтяной смеси на НПЗ в Кралупах», — сказали в МИД.

Помимо сотрудничества в энергетическом секторе, Чехия хотела бы развивать взаимодействие с Азербайджаном во многих областях, включая культуру, образование, туризм, медицину и экологию, отметили в министерстве.