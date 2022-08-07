Израиль сообщил о гибели высокопоставленного командира «Исламского джихада» Халеда Мансура.

Как передает Times of Israel, по данным военной разведки, Халед Мансур принимал активное участие в организации терактов и ракетных обстрелов Израиля на протяжении последних десятилетий.

Вместе с Мансуром погиб и член политического руководства «Исламского джихада» Ахмед Мадляль.

До этого стало известно о гибели другого командира палестинской группировки в ходе израильского авиаудара по сектору Газа. Жертвой удара стал Тайсир аль-Джабари, который командовал «Бригадами аль-Кудс» (военным крылом группировки) в северной части анклава.