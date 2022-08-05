Министерство иностранных дел Узбекистана решительно осуждает провокационное нападение, совершенное 4 августа 2022 года на посольство Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана.

«Считаем абсолютно недопустимыми любые действия, которые представляют угрозу для жизни и здоровья сотрудников дипломатических миссий.

Призываем к всестороннему расследованию данного инцидента и привлечению всех причастных к ответственности.

Узбекская сторона выражает поддержку братскому Азербайджану по обеспечению безопасности и защиты своих граждан за рубежом», — говорится в заявлении ведомства.

С подобным заявлением выступило и Министерство иностранных дел Кыргызстана.

«Министерство иностранных дел Кыргызской Республики решительно осуждает нападение на посольство Азербайджанской Республики в Великобритании и акт вандализма в отношении его имущества, совершенные 4 августа 2022 года», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

«Призываем к тщательному и объективному расследованию инцидента, привлечению к ответственности виновных», — отмечается в заявлении.