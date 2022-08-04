В Офисе президента Украины уверены, что «референдумы» на захваченных территориях не состоятся, потому что Украина раньше вернет их под свой контроль. Об этом заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью LB.

«Ранее речь шла об 11 сентября, потому что это совпадает с единым днем голосования в России, затем начались сообщения о том, что, возможно, эти псевдореферендумы будут проходить не в сентябре, а позже. В любом случае, не хотелось бы даже это анализировать, потому что мы уверены, что такого «референдума» не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ», — сказал Жовква.

По его мнению, постоянные заявления о «референдумах» направлены на российскую аудиторию и свидетельствуют о неуверенности Москвы в возможности удержать захваченные территории.