Президент РФ Владимир Путин в четверг на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России обсудил свои предстоящие переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обострение ситуации в Карабахе и вопросы социально-экономического развития страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, на совещании были рассмотрены и вопросы социально-экономического развития страны.

«Также была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора», — подчеркнул представитель Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава СВР Сергей Нарышкин.