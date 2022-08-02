Украинские военные отбили все попытки продвижения россиян на Бахмутском направлении, а также штурмовые действия в направлении Минеральное — Авдеевка. При этом у россиян наблюдается частичный успех на направлении Донецк — Пески. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях нет существенных изменений в составе, состоянии и положении подразделений Вооруженных сил Беларуси в Брестской и Гомельской областях.

Отмечается, что Беларусь продолжает поставки отдельных номенклатур боеприпасов для нужд Вооруженных сил РФ. При этом сохраняется угроза ракетных ударов с территории страны.

На Северском направлении россияне не прекращают обстрелы позиций украинских войск с территории России и ведение воздушной разведки в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении россияне продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения создания украинскими военными благоприятных условий для возобновления наступления. Принимают меры по восполнению потерь личного состава, а также вооружения и военной техники.

На Харьковском направлении захватчики обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Чугуев, Дементеевка, Протопоповка, Гусаровка, Чепель, Питомник, Черкасские Тишки, Петровка, Ртищевка, Старый Салтов, Скрипаи, Сосновка, Циркуны и Светличное. Нанесли авиационный удар неподалеку от Верхнего Салтова.

Враг потерпел неудачу и отступил при попытке улучшить тактическое положение в направлении Тернова — Байрак.

На Славянском направлении россияне осуществили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курулька, Грушуваха, Дибровное, Адамовка, Долина, Краснополье, Мазановка, Большая Камышеваха, Васильевка Первая и Крест. Нанесли авиаудар возле Дибровного.

Отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Долгенького и Долины, группы отошли.

На Донецком направлении россияне сосредотачивают усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Систематическим применением средств огневого поражения они пытаются сковать действия украинских войск и не допустить их переброски на угрожаемые направления.

На Краматорском направлении зафиксировали обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Донецкого. Противник нанес авиаудар неподалеку от Серебрянки. Вел воздушную разведку беспилотниками у Кривой Луки.

Захватчики попытались наступать в направлении Новолуганское — Ивано-Дарьевка. Получили решительный отпор украинских войск и отошел.

На Бахмутском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцево, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Железного. Россияне увеличили интенсивность задействования авиации на указанном направлении и нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы.

Все попытки продвижения врага в направлениях Роты — Вершина, Владимировка — Яковлевка, Клиново — Зайцево и Покровское — Бахмут успешно отбиты. Захватчики с потерями отошли назад.

В направлении Возрождения — Кодема отдельные подразделения противника имеют частичный успех.

На Авдеевском направлении россияне осуществляли обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово и Нью-Йорк. Нанесли авиационные удары возле Авдеевки и Новобахмутовки.

Враг вел штурмовые действия в направлении Минеральное — Авдеевка, успеха не имел, отошел. На направлении Донецк — Пески имеет частичный успех.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы возле Новомихайловки, Павловки, Железнодорожного, Каменского, Полтавки, Красного, Новоандреевки и Марьинки. Возле последнего россияне нанесли еще и авиаудар. Вели воздушную разведку беспилотниками в районе Ольговского.

На Южнобугском направлении россияне сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны. Пытаются восстановить утраченное положение.

Захватчики обстреливали из танков, ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Осокоровка, Ивановка, Еленовка, Заря, Благодатное, Пришиб, Токарево, Нововоронцовка, Белый Колодец, Андреевка, Веселый Кут и Явкино. Нанесли авиационный удар неподалеку от Зари.

Вели воздушную разведку для уточнения результатов огневого поражения и выявления положения украинских войск.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. Среди россиян фиксируется увеличение фактов злоупотребления алкоголем, как следствие — неповиновение офицерскому составу и межэтнические конфликты.