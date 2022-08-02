В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны, подписано соответствующее постановление Кабинета министров № 271 от 2 августа 2022 года.

Размер единовременной выплаты определен следующим образом:

I степень инвалидности — 8 800 манатов;

II степень инвалидности — 6 600 манатов;

III степень инвалидности — 4 400 манатов.

На получение единовременной выплаты имеют право лица, которым была назначена инвалидность в результате ранений, полученных в период службы до 2 августа 1997 года; лица, у которых установлена инвалидность в результате ранения или заболевания при исполнении обязанностей военной службы; лица, у которых установлена инвалидность в связи со службой, но прошедшие реабилитацию; лица, получившие страховую выплату в размере меньшем, чем установленная сумма; в случае кончины лиц из вышеперечисленных категорий — их наследники.