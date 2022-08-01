Главный «просчет» украинского лидера Владимира Зеленского состоит в том, что он не сумел договориться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и не отказался от идеи членства в НАТО, заявил экс-президент США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show. Он добавил, что Киеву следовало бы отказаться и от «территориальных притязаний» на Крым.

«Они могли отказаться от Крыма. Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в Альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», — сказал Трамп.

Бывший хозяин Белого дома отметил, что теперь Киеву будет значительно сложнее достичь какого-либо соглашения с Москвой, однако необходимо пытаться налаживать диалог.