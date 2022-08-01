Армяно-российские межмидовские консультации по тематике международных структур, действующих на европейском континенте, прошли в понедельник в Ереване, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Консультации прошли под руководством заместителей министра иностранных дел Армении Паруйра Оганнисяна и Ваге Геворкяна и заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

«Был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся деятельности международных структур. Стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Была констатирована обоюдная готовность к продолжению практики проведения межмидовских консультаций в русле союзнического взаимодействия», — говорится в сообщении.

По завершении консультаций министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял замминистра иностранных дел РФ Грушко.