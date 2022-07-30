В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» завершилась встреча за Суперкубок Англии, в которой встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», передает «Газета.ру».

Со счетом 3:1 победу одержали футболисты «Ливерпуля». На 21-й минуте защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд открыл счет в матче. На 70-й минуте «Манчестер Сити» сравнял счет — отличился Хулиан Альварес. В конце матча футболисты «Ливерпуля» забили еще два мяча. Сначала египетский форвард Мохамед Салах реализовал 11-метровый удар, а уже в компенсированное время нападающий Дарвин Нуньес поставил точку в матче.