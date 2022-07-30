Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил ситуацию с вывозом украинского зерна. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«Собеседники отметили необходимость незамедлительного выполнения достигнутого при содействии ООН соглашения между Россией, Турцией и Украиной. Госсекретарь выразил надежду на то, что первые суда смогут покинуть украинские порты без задержек», — указано в сообщении.

Также Блинкен обвинил российскую сторону в блокировании экспорта украинского зерна.