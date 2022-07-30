Представители Республиканской партии США готовятся внести в Конгресс законопроект о поставках вооружения по ленд-лизу на Тайвань. Об этом сообщает Fox News.

Инициаторами законопроекта являются члены Палаты представителей Республиканской партии Мишель Стил и сенатор Марша Блэкберн.

«Республиканцы в Конгрессе готовятся принять закон о создании программы военной помощи Тайваню по ленд-лизу, чтобы предотвратить усиление воинственности со стороны коммунистического Китая», — говорится в сообщении.

Как заявила Стил, США «должны быть на стороне свободы и демократии» в то время, как Китай продолжает оказывать давление на Тайвань.

«Тайвань — наш крупнейший партнер в Индо-Тихоокеанском регионе, и их постоянный суверенитет необходим для того, чтобы бросить вызов Новой оси зла», — сказала Марша Блэкберн,

Она также добавила, что Тайвань должен знать о намерениях США поддерживать его, в том числе оружием и техникой, независимо от того, что говорят в КНР.

Законопроект разрешит предоставлять или сдавать в аренду оружие и военную технику Тайваню, а взамен правительство страны должно будет возместить его стоимость в течение 12 лет, отмечается в материале.

По данным телеканала, законопроект уже получил поддержку двух партий в Конгрессе.