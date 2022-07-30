Россию должны признать страной-террористом после массового убийства украинских военнопленных в Еленовке. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Президент отметил, что решение необходимо уже сейчас

«Должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом. Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что удар по Еленовке — это сознательное российское военное преступление, массовое убийство украинских военнопленных.

«Теперь гаранты (МККК и ООН) должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных», — сказал президент.