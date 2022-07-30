Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили три блока вопросов, которые касались расширения сотрудничества Вашингтона и Пекина, «спецоперацию» России в Украине и ситуацию вокруг Тайваня. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Опять-таки, могу сказать, что она охватила, по сути, три блока: то, где стороны могут работать вместе, с акцентом на изменение климата, на здравоохранение, на борьбу с наркотиками; обмен взглядами на российскую агрессию в Украине; наконец, Тайвань, по отношению к которому президент Байден подчеркнул, что наша политика не изменилась», — цитирует Блинкена ТАСС.

В Белом доме подчеркнули, что президент США во время беседы не поднимал вопрос о введении потолка цен на российскую нефть.