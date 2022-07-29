Глава администрации США Джо Байден не планирует на данном этапе запрашивать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможности контакта между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне в связи с беседой главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Что касается звонка или планов звонка. На данном этапе мы не планируем, чтобы президент [Байден] звонил президенту Путину», — заявила официальный представитель американского лидера.