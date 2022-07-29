3-летний сын шехида Отечественной войны Сеймура Алескерова Эльдар в связи с проблемами со здоровьем был направлен на лечение в Турцию фондом YAŞAT.

Эльдар Алескеров лечился в Институте нейрохирургии в связи с проблемами со здоровьем. Позже его состояние ухудшилось, и в фонд YAŞAT было подано заявление о помещении его в специализированное частное медицинское учреждение. Фонд отреагировал моментально и в тот же день перевел Эльдара в «Баку Медикал Плаза». Ребенок был прооперировал 5 мая 2022 года с диагнозом инфекционный менингит.

Стационарное лечение в этой клинике продолжалось до 15 июня 2022 года. По заключению врачей стационарное лечение закончилось 15 июня, затем продолжилось амбулаторное лечение.

26 июля 2022 года состояние ребенка ухудшилось. По заключению специалистов от 28 июля констатирована невозможность продолжения лечения ребенка в нашей стране, и фонд YAŞAT отправил его в Турцию на специальном самолете.

Процесс лечения будет проходить под наблюдением Фонда до полного выздоровления Эльдара, все расходы будут покрыты Фондом.