Министерство обороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72. Об этом сообщило сербское национальное телевидение.

По данным телеканала, Минобороны Северной Македонии подтвердило достоверность появившихся в соцсетях кадров передвижения техники, отметив, что конвой танков Т-72 двигается в направлении Украины. Македонское оборонное ведомство сообщает, что речь идет о танках «третьего поколения», состоящих в подразделении, которое вскоре будет расформировано. При этом ведомство не уточняет, сколько танков было передано украинской стороне.

Всего на вооружении Северной Македонии находился 31 танк Т-72. Вся эта техника была передана Македонии в рамках помощи из России в 2000 году во время конфликта с албанскими сепаратистами («Освободительная национальная армия»).