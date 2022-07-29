Вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников Управлением оборонной промышленности Турции пока не рассматривается.

Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на главу турецкого оборонпрома Исмаила Демира газета Hürriyet.

«Я не могу сказать, будет или нет, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности такого сотрудничества. — В нашей повестке ничего такого нет, работы в этом направлении не ведутся. Процесс формируется в рамках политики Турецкой Республики, мы лишь выполняем работы, связанные с ее технической стороной», — отметил Демир.