Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 270 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 500 военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02 по 29.07 ориентировочно составили:

личного состава 40 500 (+270) человек ликвидировано

танков ‒ 1749 (+7) ед

боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед

артиллерийских систем – 900 (+6) ед

РСЗО — 258 (+0) ед

средств ПВО — 117 (+0) ед

самолетов – 222 (+0) ед

вертолетов – 190 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2)

крылатых ракет – 174 (+0,

кораблей/катеров — 15 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн — 2870 (+16) ед

специальной техники – 77 (+2)