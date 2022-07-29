Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 270 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 500 военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 29.07 ориентировочно составили:
личного состава 40 500 (+270) человек ликвидировано
танков ‒ 1749 (+7) ед
боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед
артиллерийских систем – 900 (+6) ед
РСЗО — 258 (+0) ед
средств ПВО — 117 (+0) ед
самолетов – 222 (+0) ед
вертолетов – 190 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2)
крылатых ракет – 174 (+0,
кораблей/катеров — 15 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн — 2870 (+16) ед
специальной техники – 77 (+2)
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