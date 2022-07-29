Нидерланды не намерены прекращать оказывать военную помощь Украине этим летом. Об этом в соцсети Twitter написал премьер-министр Марк Рютте.

«После недавнего визита я поговорил с Владимиром Зеленским о зерновой сделке и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева. Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки нидерландской военной помощи не прекратятся», — отметил он.

Президент Украины в своем Twitter добавил, что в ходе телефонного звонка обсуждалось оборонное сотрудничество, а также финансовая поддержка от Европейского союза.