В Калифорнии 66-летний мужчина полностью излечился от ВИЧ. Об этом заявили в клинике «Город надежды», пациентом которой он был.

Сообщается, что мужчина прожил с ВИЧ 31 год — дольше других пациентов, которые достигли ремиссии. Чудесное выздоровление произошло в результате трансплантации стволовых клеток для лечения лейкемии. На сегодняшний день известно только о трёх-четырёх пациентах, излечившихся от этой болезни.

«После трансплантации у пациента «Города Надежды» не было никаких признаков репликации вируса ВИЧ. Он прекратил принимать антиретровирусную терапию против ВИЧ в марте 2021 года», — написано в заявлении с уточнением, что пациент мог прекратить терапию и раньше, однако ждал вакцинации против коронавируса.