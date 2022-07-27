За последние сутки из Госдепартамента США и зарубежных дипломатических представительств этого государства стали поступать некоторые сигналы, которые можно было бы охарактеризовать как попытку Вашингтона запрыгнуть на последний вагон уходящего поезда, направляющегося на конечную станцию под названием «Мирный договор». Причем, оттенки этих сигналов, можно сказать, совпадают полностью.

К примеру, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что его страна готова выступить посредником в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном не только в рамках, но и вне Минской группы ОБСЕ. «Мы сопредседатели Минской группы с 1994 года, но, мы также показали, что готовы работать на двустороннем уровне, чтобы помочь Армении и Азербайджану установить долговременный и всеобъемлющий мир», — заявил Прайс, добавив, что в этих двусторонних переговорах США как посредник могут достичь прогресса и продолжать работать в этом направлении, находясь в постоянном диалоге с армянскими и азербайджанскими партнерами.

С этим заявлением Прайса гармонируют слова посла США в Армении Линн Трейси, высказанные ею в интервью армянской службе Радио Свобода. «Мы сказали, что готовы использовать Минскую группу [ОБСЕ] в качестве платформы. Это предложение остается в силе. Мы не видели, чтобы наши российские коллеги откликнулись на это предложение», сказала дипломат, выразив надежду, что что «Россия вновь включится в этот формат». Она также сказала, что ее страна «продолжает рассматривать Минскую группу в качестве форума, имеющего международный мандат для разрешения ситуации в Нагорном Карабахе. Мы будем продолжать искать пути использования этого форума. Но мы также работаем на двусторонней основе со сторонами в регионе». Она также добавила, что Вашингтон координирует свои усилия по Карабаху с Евросоюзом, глава Совета которого Шарль Мишель уже провел три трехсторонние встречи с лидерами Азербайджана и Армении.

То есть, за последние сутки Вашингтон скоординированно направил в регион свежий месседж: хоть он и не спешит хоронить Минскую группу ОБСЕ, он, в то же время, намерен также дать шанс переговорам вне этого формата, включая свое посредничество без участия двух других сопредседателей.

Упоминание американской администрацией Минской группы ОБСЕ вполне понятно и объяснимо. Это, своего рода, защитная поза, в которую США встали после того, как Смоленская площадь обвинила двух других сопредседателей в срыве существовавшего (и бездействовавшего) долгие годы формата дипломатических туристов-челноков со стажем. Можно было по-разному реагировать на обвинения Москвы. Например, отвергнуть и параллельно самим обвинить ее в срыве. Но Вашингтон и Париж выбрали наиболее неудачную форму защиты: стали почаще упомнать отжившую себя Минскую группу, уверяя, что они вовсе не виноваты в ее бездействии и остаются ей верными.

Ну, Бог с ней, с их защитной реакцией. Формат этот мертв и без многократных повторений американскими и французскими политиками его названия. Его теперь уже ничего не воскресит.

Но обращает на себя внимание другое. По крайней мере в Вашингтоне начинают понимать действенность и эффективность двухсторонних встреч, свидетельством чего стали сперва две встречи с участием Президента РФ Владимира Путина, затем три встречи с участием Шарля Мишеля. О встречах в многостороннем формате теперь не говорит уже никто. И чтобы не отстать, как остался безнадежно позади Париж, от уходящего поезда, Госдепартамент США пытается еще вспрыгнуть в последний вагон и допускает (а на деле, фактически, напрашивается) на посредничество в формате 2+1.

Кому в такой ситуации останется цепляться за Минскую группу? Разумеется, Франции и самой Армении. В этом нет ничего удивительного. Цель Франции — спасти свою роль и не войти в историю с имиджем посредника-неудачника. А Ереван преследует цель спасти формат, в котором долгие годы можно было еще рассуждать о статусе, самоопределении, референдуме и пр. За его пределами разговоры на эти темы бесполезны, Баку просто не станет участвовать в этих разговорах с такой повесткой.

Собственно, в этом как раз и заключается причина того, почему МИД Армении, по-видимому, по поручению главы правительства Никола Пашиняна не перестает вспоминать об этой структуре, как говорится, к месту и не к месту. Минская группа — это тот самый тупик, в который когда-то заманили азербайджанскую сторону, уверовавшую в международное право и понадеявшуюся, что мировые акторы смогут заставить агрессора выполнять резолюции Совета безопасности ООН. В этом году этой шарашкиной конторе исполнилось 30 лет. За это время азербайджанский народ успел разочароваться в ней и самому, самостоятельно решить свою проблему. И теперь Пашинян пытается вновь замамнить нас в этот тупик, не понимая, что Азербайджан — это не Армения, которая дважды, трижды и еще многократно наступает на те же исторические грабли. В этот тупик Азербайджан повторно не только не войдет, но из него даже выходят те, кто долгие годы пытался нас в нем удержать! Пашинян должен понять, что наивцев в Азербайджане уже нет. Как говорится, плавали, знаем.

И теперь вот сигналы из Вашингтона. Примут ли в Армении и Азербайджане намеки Госдепартамента США о готовности выступить посредником и согласятся ли в двух столицах на новую встречу, теперь уже заокеаном, неизвестно, но постепенное понимание США дисфункциональности Минской группы уже является симптоматичным.

А это означает, круг еще больше сужается. И если в Париже также заговорят о возможном посредничестве в формате 2+1, то Ереван окажется круглой сиротой.

Но ждать этого момента и хвататься за соломинку бессмысленно. Единствeнное спасение Армении может наступить только с подписанием ею мирного соглашения на основе предложенных Азербайджаном и принятых ею в качестве основы пяти принципов. К которым, как известно, отошедшая в мир иной Минская группа не имеет никакого отношения.

Зухраб Дадашов