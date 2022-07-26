На Харьковщине украинские военнослужащие сожгли много вражеской бронетехники, которой российские захватчики планировали очередной «прорыв». Об этом сообщил волонтер Роман Доник в своем телеграмме, а также обнародовал видео с горящей техникой.

Он рассказал, что в очередной раз филигранно отработали артиллеристы из 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

«По предварительным данным только за ночь и утро поражено 5-7 танков, которыми планировали очередной «прорыв». Уточняются потери противника — говорится в сообщении.

