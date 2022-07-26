Комментируя просьбу России о покупке иранских беспилотников, член комиссии по энергетики Меджлиса Хади Бейгинежад во вторник заявил, что военная связь между Ираном и Россией нарушила политические уравнения на международной арене.

Он в интервью ИРНА заявил о высоком качестве иранских беспилотников. «Развитие оборонной промышленности Ирана в сфере беспилотников свидетельствует о высоком научном уровне Ирана», отметил депутат.

По его словам, усиление мощи беспилотников Ирана в области сдерживания очень важно для обеспечения безопасности страны. «Также американцы признают в усилении иранских беспилотников, отметив, что противостояние такой мощи им стоит дорого», — отметил депутат.

Иранский парламентарий добавил, что сотрудничество Тегерана и Москвы по политике и безопасности является очень значимым в регионе.