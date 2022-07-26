Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) внес ясность в вопрос о том, в каких случаях онкологические больные должны выходить на пенсию.

Глава Департамента по пенсионному обеспечению ГФСЗ Эйваз Исмайлов отметил, что процент потери трудоспособности в связи с этой болезнью определяется на основании направления органов здравоохранения, сообщает АПА.

По его словам, за исключением военнослужащих, остальным лицам пенсия, независимо от причины болезни и инвалидности, назначается, если требуется стаж и капитал в соответствии с процентами потери трудоспособности: «Если болезнь привела к тому, что назначена инвалидность, то пенсия назначается согласно условиям законодательства. То есть, для назначения пенсии лицам, которым установлено, что они утратили от 81% до 100% своей трудоспособности, требуется минимум 5 лет стажа, если в этом случае лицо старше 30 лет, то дополнительно требуется 4 месяца стажа. Лицам, которым установлено, что они утратили от 31% до 80% своей трудоспособности, для назначения пенсии требуется минимум 5 лет стажа, если в этом случае лицо старше 30 лет, то дополнительно требуется 4 месяца стажа и пенсионный капитал».

Отметим, согласно изменению, внесенному в закон «Об онкологической помощи» 13 мая 2022 года, онкобольные, которым назначена инвалидность, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья, имеют право получать трудовую пенсию. Ранее эти лица имели право на получение социального пособия.