Первое судно с украинским зерном отправится в течение ближайших пары недель, окончательные сроки зависят от готовности России и Украины. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает турецкая газета Star.

«Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей», — высказался он в позитивном ключе.

Также он добавил, что украинская сторона не запрашивала у Турции помощи в разминировании собственных портов, чтобы сформировать три коридорных фарватера для безопасного торгового судоходства.