В понедельник, 25 июля, «Газпром» самовольно и без предупреждения резко повысил давление на магистральном газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» на участке госграница РФ – Украина. Об этом сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

«Такие неувязки действия «Газпрома» вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами», — сказал Макогон.

Гендиректор ОГТСУ особенно подчеркнул тот момент, что несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно после того, как российский оператор снова снизил транзит через «Северный поток-1» до 33 млн куб. м в сутки.

Макогон также заметил, что в 2009 году при аналогичных обстоятельствах несогласованных действий между операторами произошла авария на газопроводе Туркменистана.