Польша не намерена делиться газом с другими европейскими странами по предложению Еврокомиссии. Об этом заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва.

«То, что предложила Европейская комиссия – это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — приводит РИА Новости её слова.

По мнению Москвы, сложно представить, как Варшава может согласиться на сокращение потребления газа, если не знает, «как будет выглядеть ближайшая зима».

В свою очередь, представители министерства энергетики Франции считают, что на Европу надвигается энергетический кризис, и что в таких вопросах необходимо учитывать экспортные возможности каждой из стран ЕС.

Ранее Греция, Венгрия, Испания и Португалия также заявили о негативном отношении к плану ЕК.