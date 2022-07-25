Бывший премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, аким Алматы Ерболат Досаев, а также российский миллиардер Вагит Алекперов выведены из состава Совета иностранных инвесторов.

Соответствующий указ президента Токаева опубликован в ИПС «‎Адилет».

«‎Вывести из состава указанного Совета: А.У. Мамина, Е.А. Досаева, Б.Б. Атамкулова, Р. Е. Даленова, P. M. Исатаева, А. А. Арифханова, А. И. Мырзахметова, Р. Дж. Поллетта, А. Глазенберга, В. Н. Кнауфа, А. Брейяка, К. Ульмер-Айлфорт, В. Ю. Алекперова, Й. Катаяму», — говорится в указе президента.