В Армении продолжаются традиционные состязания, что-то вроде спартакиады, на звание «Самый изощренный лгун». В этих соревнованиях, которые носят массовый характер, принимают участие абсолютно все: начиная от простого сапожника и заканчивая премьер-министром страны. Участники испытывают от этих состязаний истинное удовольствие, ибо врать и изворачиваться, отрицать реальность такая же жизненная необходимость, как дышать, есть, пить и так далее.

Претендентов на победу за уходящий месяц хоть отбавляй, но думается, что у бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна есть все шансы завоевать пальму первенства. А ведь до последнего неплохие позиции были у секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

Так, на прошлой неделе в интервью журналистам Григорян, не моргнув глазом, солгал, заявив о том, что «во время войны ряд частей ВС РА пришли на помощь армии обороны НК». Мол, до войны призывники из Армении не проходили военную службу в Карабахе. Григорян также отметил, что после сентября призывников из Армении в Карабахе не будет.

Казалось бы, после столь наглой лжи в победе Григоряна в вышеотмеченном соревновании сомневаться не приходилось, однако, выскочивший, словно черт из табакерки, Арман Татоян буквально вырвал из рук своего соплеменника «переходящее знамя лжи».

«Оказывается, что секретарь Совета безопасности РА несколько дней назад заявил, что, якобы, в «арцахе» (здесь и далее кавычки Minval.az) есть подразделения вооруженных сил Армении. И снова сказал, что в «арцахе» не будет военнослужащих срочной службы Армении.

Это интервью Совета безопасности явно антигосударственное и направлено против интересов Армении и «арцаха». Этот чиновник создает для нас очередную опасность и делает подарок властям Азербайджана. Очевидно, что это антигосударственное заявление Совета безопасности будет воспринято, как официальная позиция Армении, и я уверен, об этом знает также он сам.

Прежде всего, это безответственное заявление показывает, что у Армении все еще есть вооруженные формирования (полки, батальоны и т.д.) в «арцахе».

Моя работа Защитника прав человека, касающаяся прав военнослужащих, наглядно показала, что в «арцахе» нет подразделений вооруженных сил РА.

Только Азербайджан продвигает эту лживую идею, пытается создать искусственные основания для агрессии против Армении и «арцаха и угрожает применением силы, а Совет безопасности создает эти основания. Это заявление Совета безопасности — явная ложь», — порассуждал Татоян в своем «Фейсбуке».

Согласитесь, что после подобного чудовищного цинизма Татояна, Армена Григоряна можно считать образцом правдолюбия и поборником истины. Если Григорян в интервью выставил себя «наполовину беременным», о чем уже писал Minval, то Татоян пошел еще дальше. Будучи на девятом месяце «беременности», Арман пытается убедить окружающих в том, что его «девственность дефлорации не подвергалась».

А ведь Татоян – шельма прекрасно ведает, что как до, вовремя и после 44-дневной войны свыше 90 процентов армянских «грузов 200» вереницей направлялась именно в Армению. На долю же смертей армянских боевиков в Карабахе приходилось мизерная доля.

Предположим, что Татоян прав, и в Карабахе не было и нет подразделений армянских ВС. В таком случае возникает простой и неудобный для лжеца вопрос: почему до и после войны матери уничтоженных в Карабахе армянских оккупантов периодически устраивают пикеты перед Кабмином, выступая с требованиями в адрес Никола Пашиняна? Армянских же военнослужащих в Карабахе не было и нет, верно? Не получается.

Понятно, что Арман своим глупым заявлением попытался облачить байку о турецких и пакистанских солдатах, мифических боевиках, «участвовавших» на стороне Азербайджана в войне, в рясу правдоподобия, мол, «гордые арцахцы» в одиночку воевали, но сел в лужу. Впрочем, как всегда. Это не первая (думается, и не последняя) фантазия Татояна.

Помнится, в январе он на своей странице в Facebook сделал следующую запись: «О том, что Азербайджан после войны еще более обострил политику враждебности, свидетельствуют новые формы пыток в отношении армянских пленных». Татоян описывал свои извращенные фантазии о якобы пытках, которым подверглись армянские военнопленные. При этом, якобы эти пытки происходили на религиозной почве и у армян требовали сменить веру.

Удивительно, но со слов Татояна выходило, что этот диванный герой самолично присутствовал во время этих пыток, где якобы у армян требовали сменить христианскую веру на Ислам. Никаких документов, никаких доказательств.

А под занавес 44-дневной войны тот же Арман завопил на весь мир, что «Азербайджан использует фосфорные боеприпасы, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями в Нагорном Карабахе».

По его словам, в дневное и ночное время в этих лесах от обстрелов прячется много мирных жителей.

Татоян утверждал, что боеприпасы, которые имеют характер массового поражения, «используются против мирного населения и против окружающей среды, что попадает под явный запрет международного права».

И опять же голословные неадекватные выхлопы ахинеи, не имеющие под собой никаких оснований.

Вот и сегодня Татоян остался верен себе, и разродился бредовой тирадой об отсутствии подразделений армянских ВС в Карабахе. Как писал классик, «поздравляю вас, гражданин соврамши!»…

Фарид Теймурханлы