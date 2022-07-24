Страны Евросоюза добиваются исключений из планов Брюсселя по снижению спроса на природный газ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам-членам ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% со следующего месяца из опасений, что Россия может прекратить поставки. Это соответствует 45 млрд куб. м газа.

По данным FT, страны ЕС заявили (газета не указала конкретные государства), что обязательные целевые показатели должны учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, а также объемы газа, уже направленные в хранилища. По мнению государств-членов Евросоюза, исключения могут получить те, у кого есть возможность поставлять газ другим. Ряд отраслей, которые считаются критически важными для единого рынка ЕС, тоже следует освободить от жестких требований, считают они.

«Страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса», — приводит газета слова из проекта документа.

Согласно документу, по меньшей мере пять стран должны сделать специальный запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование, отмечает FT.