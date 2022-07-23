Состояние президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, продолжает улучшаться. Об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора, передает ТАСС.

Как отметил специалист, Байден по-прежнему принимает препарат Paxlovid. «Его симптомы говорят о продолжении улучшения [состояния]», — отметил О’Коннор. «Его пульс, давление, ритм дыхания и температура остаются в полной мере в норме», — говорится в документе. Врач отметил, что у Байдена также нормальный уровень сатурации.

По словам О’Коннора, у Байдена в настоящий момент насморк, кашель, боль в горле и ломота в теле. «Президент по-прежнему переносит лечение хорошо», — отметил врач.