Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов в самолете по возвращении из Ирана.

Эрдоган отметил, что США покидают районы Сирии к востоку от реки Евфрат, что является одним из следствий Астанинского процесса.

Глава государства подчеркнул, что именно Соединенные Штаты «подпитывали» террористов в этом районе соседней страны.

Президент подчеркнул, вопрос проведения новой антитеррористической операции на севере Сирии будет оставаться в повестке Анкары до тех пор, пока сохранится угроза нацбезопасности Турции.

«Мы хотим, чтобы Россия и Иран были с нами в нашей борьбе с террористическими организациями в 30 км к югу от сирийской границы. Они должны оказать нам необходимую поддержку».

«Анкару не обманут попытки террористов ввести в заблуждение турецкую армию путем вывешивания флагов режима Башара Асада в районах севера Сирии. Эти уловки не пройдут», — заверил президент Эрдоган.

Он добавил, что Анкара ожидает от РФ и Ирана поддержки в вопросе проведения антитеррористической операции на 30 км вглубь сирийской территории от турецкой границы.

Далее президент Эрдоган прокомментировал тему модернизации парка ВВС Турции.

«Джо Байден не ставил перед Анкарой условий по Греции (в контексте поставок F-16). Мы заявили о необходимости взаимной поддержки стран-членов НАТО», — сказал Эрдоган.

«Надеемся, что в ближайшие дни план «зернового коридора» в Черном море начнет воплощаться в жизнь», — отметил турецкий лидер.

По его словам, Турция выступает за заключение уже на этой неделе письменного соглашения по данному вопросу.

«Путин придерживается позитивного подхода к усилиям Турции. Он озвучил отдельные инициативы в адрес Анкары. Наш диалог по природному газу, АЭС «Аккую» и другим областям продолжается», — констатировал президент Эрдоган.