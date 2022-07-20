Количество большегрузных автомобилей (TIR), следующих транзитом через Азербайджан посредством Бакинского порта, увеличилось на 29,5%. Об этом Report сообщили в ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

Вместе с тем, на фоне новых реалий, создания комфортной среды и инфраструктурных возможностей для логистических компаний и пользователей порта в Бакинском порту зафиксирован значительный рост оборота большегрузных автомобилей (TIR), перевозимых между Европой, Турцией и Центральной Азией через Бакинский порт. Так, за первые шесть месяцев прошлого года через Бакинский порт было перевезено 18 075 TIR, а за первые шесть месяцев 2022 года этот показатель составил 23 410, что соответствует росту на 29,5%.