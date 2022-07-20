Уровень поддержки действий Джо Байдена на посту президента США снизился до рекордных 36 процентов, что стало самым низким показателем за все 19 месяцев пребывания политика на должности главы государства. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Reuters.

Неделей ранее рейтинг поддержки за все время президентства Байдена составлял 39 процентов, при этом работу американского лидера не одобряют 59 процентов американцев. Аналогичный антирекорд был обновлен внутри Демократической партии — уровень ее поддержки опустился с 74 до 69 процентов.

Онлайн-опрос проводился с участием тысячи взрослых американцев, в том числе 437 демократов и 377 республиканцев. Примерный уровень погрешности данных составляет 4 процента.