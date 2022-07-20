Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщило информагентство SANA со ссылкой на источник в МИД Сирии.

«Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины», — сказано в заявлении издания.

В конце июня украинский МИД разорвал дипотношения с Сирией из-за признания самопровозглашенных «ЛДНР». Также Украина объявила о начале введения торгового эмбарго в отношении Сирии и санкциях против сирийских физлиц и компаний.