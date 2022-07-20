Азербайджан занял наиболее высокое место по скорости мобильного интернета среди стран Южного Кавказа, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на данные рейтинга Speedtest Global Index.

Республика улучшила свои показатели мобильного интернета, поднявшись на три строчки в данном рейтинге по сравнению с прошлым месяцем. Азербайджан занял 58-е место со скоростью 33,64 Мбит/с, Грузия – 63-е со скоростью 30,92 Мбит/с, Армения – 78-е со скоростью 23,53 Мбит/с.

Что же касается показателей фиксированного широкополосного доступа к интернету, то Азербайджан со скоростью 22 Мбит/с занимает 118-е место, а Грузия находится на 126-м месте со скоростью 19,89 Мбит/с.

Россия заняла 49-е место в рейтинге мобильного интернета со скоростью 70,79 Мбит/с и 85-е место в ранжировании фиксированного широкополосного доступа к интернету со скоростью 21,73 Мбит/с.

Турция разместилась на 62-й строчке со скоростью мобильного подключения в 32,1 Мбит/с и 103-й строчке со скоростью 29,4 32,1 Мбит/с соответственно, Иран – 72 со скоростью 27,17 Мбит/с и 145 со скоростью 10,23 Мбит/с соответственно.

Мировым лидером по скорости мобильного интернета стала Норвегия со скоростью 126,96 Мбит/с, а в широкополосном формате наилучшие результаты у Чили: 213,73 Мбит/с.