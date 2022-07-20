Российская сторона готова заняться строительством участка дороги в Иране, которая откроет маршрут из Санкт-Петербурга до Персидского залива.

Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам встречи астанинской «тройки», которая прошла во вторник в столице Ирана, передает ТАСС.

По его словам, в плане развития инфраструктуры на иранском направлении «многое можно сделать». В качестве примера он назвал короткий маршрут по иранской территории с выходом на южные порты исламской республики, который откроет путь в Персидский залив и на Индию. «Вопрос там заключается в том, чтобы построить участок всего 146 км. И российская сторона готова это сделать. Нам нужно договориться об условиях этого строительства», — отметил президент.

«В этом заинтересован Иран, и иранские наши партнеры сейчас подтвердили это. И Россия в этом заинтересована, потому что с севера России, из Петербурга прямо мы будем выходить в Персидский залив. Очень интересный и перспективный маршрут», — пояснил глава российского государства. По его словам, интерес к строительству этой дороги также выразил Азербайджан.

«Мы сейчас в общих чертах поговорили с иранскими нашими партнерами и друзьями. С Азербайджаном выяснили. Надеюсь, сейчас приступим к конкретной работе», — заключил Путин.