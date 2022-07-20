Россия каждый день дает основания для признания ее государством-террористом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 19 июля.

«Ежесуточно оккупанты дают очередные основания для признания России государством-террористом. Прошлой ночью они нанесли ракетный удар по селу в Одесской области – семь ракет «Калибр» морского базирования против обычного села. Это не дешевые и не простые ракеты – Россия очень гордилась ими. И куда они попали? Обычное сельское поле и неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей, Дом культуры. Никакого военного смысла. Это просто террор», – заявил он.

Президент напомнил, что шесть человек были ранены, среди них – ребенок.

«Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота», – заявил президент.

Он напомнил, что обстрелам подверглись также Никополь и другие населенные пункты Днепропетровской области, Харьковская область, Николаев, а также Краматорск, Славянск, Торецк и другие города Донецкой области.

«Много погибших, много раненых… Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумщины. На захваченной Запорожской АЭС и в Энергодаре – новые факты террора против работников и местных жителей… Как бы оккупанты ни пытались скрыться, Вооруженные силы Украины, наша разведка все равно обеспечат ответные удары, и наше государство установит личность каждого российского преступника, кто виноват в терроре против украинцев», – заявил глава государства.