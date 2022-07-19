Соединенные Штаты Америки успешно испытали воздушно-реактивное гиперзвуковое оружие производства компании Raytheon Technologies Corp, способное развивать скорость, превышающую скорость звука в пять раз. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Испытание стало третьим успешным с 2013 года. Всего проведено четыре испытания воздушно-реактивного гиперзвукового оружия. Продукт Raytheon оба раза был успешным, а у Lockheed Martin, по официальным данным, было одно успешное испытание и одно неудачное.

«Развитие гиперзвуковых возможностей нашей страны является критически важным национальным императивом, и это был важный шаг вперед», — отметил президент Raytheon Уэс Кремер.

По его словам, проведение последовательных успешных летных испытаний придает большую уверенность в технической готовности прототипа вооружений.

В заявлении Raytheon говорится, что во время летных испытаний аппарат после запуска с самолета разогнался до гиперзвуковой скорости с использованием реактивного двигателя.