Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, о чем больше всего скучает во время войны. Она дала интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Супруга украинского президента призналась, что ей очень не хватает мужа.

«Чего мне больше всего не хватает? Это будет очевидно, но я скучаю по своему мужу. Его главное качество — надежность, когда он рядом, можно ничего не бояться. Я не знаю, что самое сложное в том, чтобы быть вместе: для меня жизнь с Владимиром всегда была легкой. Наши дети устали. Они определенно скучают по отцу. Они его редко видят, пусть и чуть чаще, чем раньше, в начале. В остальном скучают по друзьям, по школе. И, как у всех, у них нет покоя…», — сказала первая леди.

Она добавила, что счастье будто осталось в прошлой жизни.

«Но я точно знаю, когда снова буду полностью счастлива, и думаю, вы понимаете, о чем я», — сказала Зеленская.