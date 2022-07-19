Реактивной системе HIMARS посвятили в Украине песню. Автором нового хита стал Тарас Боровок, до этого уже написавший известную песню о «Байрактаре».
«За ракетой ракета на паскудных врагов. Выпускает весь наш гнев HIMARS!» — поется в песне.
Реактивной системе HIMARS посвятили в Украине песню. Автором нового хита стал Тарас Боровок, до этого уже написавший известную песню о «Байрактаре».
«За ракетой ракета на паскудных врагов. Выпускает весь наш гнев HIMARS!» — поется в песне.
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