Реактивной системе HIMARS посвятили в Украине песню. Автором нового хита стал Тарас Боровок, до этого уже написавший известную песню о «Байрактаре».

«За ракетой ракета на паскудных врагов. Выпускает весь наш гнев HIMARS!» — поется в песне.

