«Все течет, все меняется», как-то изрек древнегреческий философ Гераклит. Можно было бы сказать, что эта фраза является истиной в последней инстанции, если бы не одно «но». Глядя на так называемый цивилизованный мир, начинаешь сомневаться в правоте философа.

Основной столп стагнации «цивилизованного сообщества» — политика двойных стандартов. Годами в этой сфере не происходит никаких изменений: время в этом направлении остановилось.

С двойными стандартами международного сообщества Азербайджан знаком, как никакая другая страна. Особенно ярко они проявились в вопросе карабахского конфликта, когда западное, да и северное лицемерие ставило на одну чашу весов жертву агрессии – Азербайджан и агрессора – Армению. Зачастую, чаша агрессора даже перевешивала.

Такую же картину мы наблюдали (и наблюдаем сегодня) уже в правозащитной области. Западные правозащитные менторы умудряются узреть нарушение прав человека (даже если его нет) в Азербайджане, в то время как в Армении не желают заметить «слона». Совсем, как в басне Крылова.

Ярким тому примером является недавний инцидент с летальным исходом в одном из ереванских судов. Как уже сообщал Minval.az, здесь прямо в зале суда во время заседания скончался Армен Григорян — экс-КВН-щик, кинорежиссер и кинопродюсер.

Он находился под арестом по обвинению в публичном унижении национального достоинства граждан — в одном из интервью заявил, что жители горных районов Армении – чистокровные армяне, а жители долин – «полукровки и наполовину турки».

Во время суда Григоряну неожиданно стало плохо с сердцем, его пытались привести в сознание, даже вызвали «скорую помощь», но к ее приезду подсудимый был уже мертв.

Наше издание также писало о том, что случай был из ряда вон выходящий, никакого резонанса в правозащитной среде мирового сообщества.

Действительно, гробовая тишина среди мировых правозащитников труднообъяснима. Где же все эти международные правозащитные организации, всякие Human rights watch, Amnesty international и прочие горлопаны? А ведь стоило бы в одном из судов Азербайджана обвиняемому в убийстве просто чихнуть, как правозащитные «стервятники» обрушились на нашу страну с гневными заявлениями, резолюциями и так далее.

В связи с этим вспоминается относительно недавний случай, имевший место на одном из майских митингов в Ереване. Во время многодневных митингов в Ереване были задержаны сотни протестующих. Полиция, особо не церемонясь, действовала достаточно жестко. Причем настолько, что одному из участников акции сотрудники полиции сломали руку при задержании.

Среди задержанных и сын второго президента Армении Роберта Кочаряна — Левон Кочарян, бывшие депутаты, представители оппозиционных партий. Никакой реакции, никакого осуждения в адрес властей, которые в нарушение закона применяют физическую силу в отношении протестующих, абсолютно ничего.

В том же месяце, а точнее, 14 мая в центре Баку состоялась несанкционированная акция. Она была связана с нападением на журналистку Айтен Мамедову, которой угрожали в связи с освещаемым ею судебным процессом.

В сообщении МВД было сказано, что акция прошла без инцидентов, и задержанных нет. Даже глава ПНФА Али Керимли, которого власти причисляют к радикальной оппозиции, признал, что никаких жестких действий от правоохранительных органов в этот день не было. «Акция прошла без полицейского насилия», написал он на своей странице в Facebook.

Зато Госдеп США оказался более радикальным, чем Али Керимли. Он выступил с заявлением, в котором призвал власти Азербайджана уважать права человека и основные свободы.

Тут, как говорится, без комментариев. Несмотря на то, что с инцидента в армянском суде прошло три дня дня, «праволюбы» все еще занимают выжидательную позицию, которая, наверняка, перейдет в полный игнор.

И знаете почему? Пашинян, который пришел к власти с подачи западных «демократов», не может быть диктатором и критике не подлежит. Иначе Запад рискует скомпрометировать не только свою креатуру, но и самого себя. Зачем же раскачивать лодку, в которой сам сидишь?

Фарид Теймурханлы