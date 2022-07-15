В одном из судов Еревана произошел трагический инцидент. Как уже рассказывал Minval.az, здесь прямо во время судебного заседания скончался Армен Григорян — экс-КВН-щик, кинорежиссер и кинопродюсер. Он находился под арестом по обвинению в публичном унижении национального достоинства граждан — в одном из интервью заявил, что жители горных районов Армении – чистокровные армяне, а жители долин – «полукровки и наполовину турки». Во время суда Григоряну неожиданно стало плохо с сердцем, его пытались привести в сознание, даже вызвали «скорую помощь», но к ее приезду подсудимый, напомним, был уже мертв.

И вот интересно: последует ли на этот трагический инцидент реакция правозащитного сообщества?

Можно представить себе, какой был бы поднят шум, случись нечто подобное в Азербайджане — с обеспокоенными заявлениями, требованиями самым тщательным образом проверить условия содержания подсудимого, судебно-медицинской экспертизы… Причем реакция эта следовала с завидной оперативностью — после инцидента проходила в прямом смысле слова пара часов. Но в случае со смертью прямо в зале суда армянского режиссера и политического видеоблоггера правозащитное сообщество «держит паузу». Точно так же, как оно дружно набрало в рот армянского бренди после того, как в «революционной» Армении после 44 дней голодовки умер в тюрьме руководитель сайта «хайинфо» и партии «Армянские орлы» Егиазарян, после погромов в редакциях неугодных Пашиняну СМИ, арестов журналистов и т.д. И это не тот случай, когда молчание золото. Так что тишина порой бывает красноречивее самых что ни на есть громких лозунгов о приоритете прав человека.

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