Российский телеканал «Дождь» объявил о возобновлении работы.

В сообщении редакции говорится, что с 18 июля трансляция будет идти по несколько часов в день, будут выходить новости и некоторые авторские программы. К осени канал планирует запустить новые проекты. Руководство пояснило, что редакция будет вещать из-за границы.

«Латвии мы открыли новую компанию и получили европейскую лицензию на вещание. На первом этапе наши студии будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В Латвии мы сотрудничаем с телекомпанией TV3, в Грузии — с телекомпанией Formula», — говорится в заявлении.

Телеканал «Дождь» был заблокирован Роскомнадзором 1 марта, спустя два дня редакция объявила, что приостанавливает работу из-за невозможности защитить сотрудников и гостей от преследований по статье о фейках про российскую армию.