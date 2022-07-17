По состоянию на 17 июля в Киевской области найдены 1346 тел местных жителей, погибших от рук оккупантов, еще 300 человек числятся пропавшими без вести, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

«На сегодня 1346 тел убитых людей, убитых гражданских лиц – подчеркиваю… Большинство из них убито из огнестрельного оружия», — сказал он в эфире национального телемарафона в воскресенье.

Небитов подчеркнул, что это не окончательная цифра.

По его словам, в настоящее время около 300 человек считаются пропавшими без вести, сообщает информагентство Интерфакс-Украина.