ВСУ отразили штурмы россиян на Славянском и Бахмутском направлениях и нанесли им потери, говорится в сводке Генштаба Украины по состоянию на 18 часов.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут.

На Славянском направлении россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Донецкое, Сиверск, Верхнекаменское, Звановка, Выемка, Ивано-Дарьевка и других. Вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки украинские воины быстро подавили. Россияне с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности неподалеку от Берестового, Веселого, Красной Горы, Вершины, Новолуганского, Травневого. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского.

«Россияне пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Непутевые действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава», — говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы, в частности, зафиксированы возле Невельского, Красногоровки, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Степногорска и Степного. Враг нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй.