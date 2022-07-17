В приграничных районах Брестской области Беларуси действует ограничение на посещение леса местным населением.
Вместе с тем на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять определенные задачи.
об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ за 16 июля в социальной сети Facebook, как сообщает Vesti.az
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