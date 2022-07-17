47% опрошенных немцев высказали сомнение по поводу санкций и считают, что они вредят больше Германии, чем стране-агрессору.

36% выступают за то, что ущерб от санкций примерно одинаковый, как для Германии, так и РФ.

12% опрошенных респондентов высказали мнение, что Россия страдает от санкций больше.

Также, исследование показало, что большинство немцев, около 74%, готовятся к финансовому спаду и росту безработицы. Еще 83% считают, что цены продолжат расти.

63% опрошенных ждут, что Германия объявит так называемый режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса. Еще 83% думаю, что будут ограничения по потреблению энергии и для частных домохозяйств.

Опрос проводил исследовательский институт Insa среди 1003 респондентов в Германии.